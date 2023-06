Ztl al centro storico, varchi in funzione: sanzioni per i trasgressori

Dallo scorso 3 giugno, sono entrati in funzione i 7 varchi Ztl per la pedonalizzazione serale del centro storico. Come annunciato più volte dall’Amministrazione, e come deliberato nel 2022, la chiusura al traffico veicolare del cuore antico sarà in vigore ogni sera, fino al prossimo 30 settembre: dalle 20:30 all’1 di notte, salvo condizione meteorologiche avverse.

L’Amministrazione comunale, pertanto, ribadisce il divieto di accesso al centro storico negli orari della pedonalizzazione per tutti i veicoli non espressamente autorizzati e iscritti nelle “white list” già in possesso del Comando della Polizia municipale di Avellino, ufficio Ztl: residenti, titolari di autorimessa, operai impegnati nel carico e scarico delle merci, invalidi con contrassegno e medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, forze di polizia e lavoratori autorizzati.

A seguito del nulla osta ministeriale ottenuto dal Comune lo scorso agosto, infatti, il mancato rispetto del dispositivo, con l’accesso improprio all’interno dei varchi, farà scattare in automatico le fotocamere interne e, di conseguenza, una sanzione pecuniaria da 83 euro oltre spese postali.

Per quanto riguarda invece i residenti e le altre categorie autorizzate ad accedere nei varchi anche negli orari serali della pedonalizzazione, l’Amministrazione confida nel loro buonsenso, oltreché nel rispetto delle norme inerenti i limiti di velocità, per ridurre al massimo qualsiasi tipo di rischio connesso alla presenza dei pedoni e dei dehors.