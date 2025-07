Zoomafie, in Irpinia sessantotto reati contrastati da Carabinieri Forestali e Procura

AVELLINO- Sessantotto reati nell’ambito delle attività investigative relative alla tutela della fauna, a quella degli animali di affezione ed il randagismo, al prelievo venatorio e al maltrattamento degli animali. Sono gli unici numeri che giungono dal venticinquesimo Rapporto Zoomafie di Ciro Troiano, l’iniziativa che ha visto in campo l’Osservatorio Zoomafie della Lav e la Fondazione “Antonino Caponnetto”, presentati a Roma qualche giorno fa. Si tratta pero’ di dati che non arrivano, come per altre province, dalla Procura, ma sono numeri che emergono da quelli forniti alla Lav dal Comando Unita’ Forestali Ambientali e Agroalimentari e riguardano nella prima parte la tutela degli animali di affezione, la prevenzione al randagismo e gli animali pericolosi. Su questo fronte infatti si registrano 7 denunce, due a carico di persone da identificare e cinque a carico di persone note. Una persona denunciata, un sequestro eseguito. Quattro attività sono state compiute su delega dell’autorità Giudiziaria (Procura di Avellino o Benevento) tre attività di indagine invece sono state compiute di iniziativa da parte dei Carabinieri Forestali. Sempre nell’ambito della tutela della fauna ci sono altri dati relativi al profilo collegato alle attività investigative dei Carabinieri Forestali, in questo caso nello specifico anche del Cites, per quanto riguarda il rispetto della Convenzione di Washington, Cites e specie in via di estinzione e giardini zoologici. Quattro i reati perseguiti, nello specifico due a carico di persone note, altrettanti di ignoti. Due i sequestri eseguiti e due le attivita’ di indagine compiute di iniziativa da parte del personale dei Carabinieri Forestali. Più alti i numeri relativi a norme per la tutela della fauna selvatica nel settore della caccia e del prelievo venatorio. A partire dal numero di persone da identificare e noti. In questo caso sono dodici in tutto. 7 persone da identificare, cinque invece quelle già note. Sei persone denunciate, sette i sequestri. Dieci le indagini di iniziativa, tre invece quelle su delega dell’Autorita’ giudiziaria. Per il maltrattamento degli animali invece le attività di indagine relative a soggetti da identificare sono state undici, sei per persone da identificare, cinque a carico di soggetti noti. Quattro le persone denunciate. Tre i sequestri. Una delle iniziative investigative e’ nata su delega dell’autorità giudiziaria, altre otto invece su attività di iniziativa dei Carabinieri Forestali. Trentaquattro i reati nell’ambito della Tutela della fauna, con diciassette reati contro persone da identificare e altrettanti invece per persone rimaste ignote. Undici le denunce, tredici i sequestri. Otto delle attività investigative nate su delega dell’autorità giudiziaria, ventitre’ su iniziativa.

Aerre