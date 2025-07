Boom di abbonamenti per l’Avellino: Terminio sold out, poche tessere in Curva Sud

Boom di abbonamenti per l’Avellino Calcio: in pochi giorni sono già oltre 6.100 le tessere sottoscritte. Un dato impressionante, che conferma la passione e il calore del popolo biancoverde. La Tribuna Terminio è già sold out, mentre restano disponibili solo poche centinaia di abbonamenti per la Curva Sud.

Intanto, secondo indiscrezioni, il presidente Angelo Antonio D’Agostino sarebbe al lavoro per ottenere un aumento della capienza del “Partenio-Lombardi”, puntando prima sull’ampliamento della Terminio e poi sulla possibile riapertura della Curva Nord.