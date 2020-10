Politica Zone rosse, Sibilia (M5s): “Ecco le somme assegnate ad Ariano e Lauro” 22 Ottobre 2020

“Sono pari a 778,610.00 euro per Ariano Irpino e 121,730.00 euro per Lauro le somme assegnate per le aree che sono state confinate nella provincia di Avellino a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il decreto, che ripartisce i 40milioni stanziati per i comuni maggiormente colpiti dalla pandemia, è stato firmato nel pomeriggio di oggi. Le somme serviranno a ristorare i cittadini per i disagi e i danni subiti per il periodo in cui è stata dichiarata la zona rossa. Nonostante qualcuno abbia cercato di screditare l’operato del governo, noi continuiamo a rispondere con i fatti”.

A dichiararlo è il Sottosegretario Carlo Sibilia sui fondi assegnati per le zone rosse in Irpinia durante la prima ondata della pandemia da Covid-19.