Zero corse per Avellino, caos orari: nasce il Comitato genitori e chiama i sindaci del Vallo

VALLO LAURO- Studenti costretti ad attendere a lungo il bus per il rientro a casa e corse annullate dal Vallo di Lauro per Avellino. Sempre più disagi per il trasporto pubblico.

Si muovono anche le famiglie dei giovani utenti penalizzati. Si è, infatti, costituito a Lauro un comitato di genitori proprio per cercare di ottimizzare il servizio di bus per i ragazzi della scuola. Tutto nasce anche dalle nuove esigenze, con ulteriori uscite sia dal Rosmini di Palma Campania e sia dall’Albertini di Nola.

Già c’è stato un primo confronto al Comune di Lauro, tra alcuni rappresentanti del Comitato e l’assessore Umberto Iovino. Sono stati individuate le richieste da inoltrare alle aziende che gestiscono il servizio sul territorio ed alla Regione Campania.

Si tratta in particolare di coprire le uscite delle ore 13.00 sia da Palma che da Nola, questo per quanto riguarda l’EAV, invece la richiesta per l’altra azienda regionale, l’AIR Campania, è di aumentare le corse da Fisciano con l’inserimento di una alle ore 17.00. Inoltre a quest’ultima sarà richiesto di ripristinare le corse per Avellino che sono state totalmente soppresse per poter soddisfare le esigenze scolastiche per chi va al Conservatorio e da quest’anno anche per il corso di laurea specialistica trasferito da Fisciano ad Avellino; è inimmaginabile che un territorio non sia collegato con il proprio capoluogo di provincia. Il Comitato attende “l’esito di tali richieste ed altri incontri magari coinvolgendo anche altri Comuni”.