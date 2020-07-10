Youth Avellino, tutti i nomi del settore giovanile biancoverde

Youth Avellino, tutti i nomi del settore giovanile biancoverde10 Luglio 2020
E’ iniziata ufficialmente la nuova era di Angelo D’Agostino per quel che riguarda il settore giovanile presentato stamani. Ecco l’organigramma tecnico e dirigenziale del progetto “Youth”.
YOUTH – stagione 2020/2021
RESPONSABILE : GIULIANO CAPOBIANCO (OSSERVATORE FIGC- ALL.UEFA B)
BERRETTI:
TEAM MANAGER : ALESSANDRO GUARINO ALL.: ALESSANDRO CARUSO (UEFA A) VICE ALL./COLL.TECNICO-FISICO: PARIDE PIRO (UEFA B)
PREP.ATLETICO: GENEROSO SAPORITO (UEFA B)
PREP.PORTIERI: EMILIO IANNICIELLO
UNDER 17 NAZIONALE:
TEAM MANAGER: RINO IANNACCONE
ALL.: ROBERTO FILARMONICO (UEFA B)
VICE ALL./PREP.ATL: ANGELO NARCISO
PREP.PORTIERI: FRANCESCO PECORARO
UNDER 15 NAZIONALE:
TEAM MANAGER: MARIO ZIGARELLA
ALL.:GIGI MOLINO (UEFA B) VICE ALL.: CHRISTIAN D’ARGENIO (UEFA C GRASSROOTS)
COLL.TECNICO: ANTONIO ALBANESE (UEFA B) PREP.PORTIERI: MASSIMO REGA
UNDER 14 REGIONALE:
TEAM MANAGER: ANTONIO CARADONNA
ALL.: PAOLO FESTA (UEFA B) VICE ALL./PREP.ATL.: GAETANO DE FEO
PREP.PORTIERI: MASSIMO REGA
CANTERA BIANCOVERDE:
RESPOSANBILE: GIGI MOLINO 2008 : GAETANO DE FEO (UEFA B) 2009: CHRISTIAN D’ARGENIO 2010: GIANVITO MARTUCCI (UEFA B) 2011: BERNARDO SARNO (UEFA B)
PREP.PORT: GIOVANNI ALBANESE (UEFA B)
AREA SCOUTING:
STEFANO SQUITIERI, VALENTINO VIVIANI
MASS./FISIOTERAPISTA: DOTT. VITO DELLAROCCA
COACH ALIMENTARE: GIUSEPPE PASQUARIELLO