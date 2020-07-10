Youth Avellino, tutti i nomi del settore giovanile biancoverde
Avellino Calcio

Youth Avellino, tutti i nomi del settore giovanile biancoverde

10 Luglio 2020

E’ iniziata ufficialmente la nuova era di Angelo D’Agostino per quel che riguarda il settore giovanile presentato stamani. Ecco l’organigramma tecnico e dirigenziale del progetto “Youth”.

YOUTH – stagione 2020/2021

RESPONSABILE : GIULIANO CAPOBIANCO (OSSERVATORE FIGC- ALL.UEFA B)

BERRETTI:

TEAM MANAGER : ALESSANDRO GUARINO ALL.: ALESSANDRO CARUSO (UEFA A) VICE ALL./COLL.TECNICO-FISICO: PARIDE PIRO (UEFA B)

PREP.ATLETICO: GENEROSO SAPORITO (UEFA B)

PREP.PORTIERI: EMILIO IANNICIELLO

UNDER 17 NAZIONALE:

TEAM MANAGER: RINO IANNACCONE

ALL.: ROBERTO FILARMONICO (UEFA B)

VICE ALL./PREP.ATL: ANGELO NARCISO

PREP.PORTIERI: FRANCESCO PECORARO

UNDER 15 NAZIONALE:

TEAM MANAGER: MARIO ZIGARELLA

ALL.:GIGI MOLINO (UEFA B) VICE ALL.: CHRISTIAN D’ARGENIO (UEFA C GRASSROOTS)

COLL.TECNICO: ANTONIO ALBANESE (UEFA B) PREP.PORTIERI: MASSIMO REGA

UNDER 14 REGIONALE:

TEAM MANAGER: ANTONIO CARADONNA

ALL.: PAOLO FESTA (UEFA B) VICE ALL./PREP.ATL.: GAETANO DE FEO

PREP.PORTIERI: MASSIMO REGA

CANTERA BIANCOVERDE:

RESPOSANBILE: GIGI MOLINO 2008 : GAETANO DE FEO (UEFA B) 2009: CHRISTIAN D’ARGENIO 2010: GIANVITO MARTUCCI (UEFA B) 2011: BERNARDO SARNO (UEFA B)

PREP.PORT: GIOVANNI ALBANESE  (UEFA B)

AREA SCOUTING:

STEFANO SQUITIERI, VALENTINO VIVIANI

MASS./FISIOTERAPISTA: DOTT. VITO DELLAROCCA

COACH ALIMENTARE: GIUSEPPE PASQUARIELLO

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