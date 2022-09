World GO Day dedicata all’endometrio, il comune di Avellino illumina di rosa la Torre dell’Orologio

Il Comune di Avellino aderisce al World GO Day 2022, l’iniziativa promossa da ESGO (European Society of Gynaecological Oncology) che si svolgerà domani, martedì 20 settembre 2022.

Si tratta della giornata mondiale dedicata ai cancri della sfera genitale femminile che, per quest’anno, avrà come tema portante l’endometrio. Per l’occasione la Torre dell’Orologio di Avellino sarà illuminata con una luce rosa, volta a sensibilizzare i cittadini rispetto alla tematica.

A promuovere il World Go Day 2022 sul territorio, il presidente dell’ACTO (Alleanza Contro il Tumore Ovarico) Campania, dott. Giovanni Gerosolima. “Quest’anno – spiega – abbiamo deciso di coinvolgere il Comune di Avellino ritenendo sia necessario sensibilizzare il più possibile la cittadinanza rispetto ad una tematica così impattante sulla società. Fortunatamente, abbiamo trovato nel sindaco Gianluca Festa e nella vicesindaco Laura Nargi una grande disponibilità e siamo grati di poter usufruire dell’opportunità che ci è stata offerta. È solo un primo passo al quale, però, siamo certi, ne seguiranno tanti altri”.