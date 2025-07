West Nile, nessun caso in Irpinia: l’Asl attiva il piano di prevenzione e sorveglianza

Guardia alta ma nessun allarmismo sulla circolazione del Virus West Nile. L’ASL di Avellino,

guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in linea con la circolare ministeriale e le indicazioni regionali, ha attivato tutte le misure previste dal Piano Nazionale per il controllo dell’Arbovirosi tramite l’attività del Dipartimento di Prevenzione. Nonostante ad oggi non sia stato riscontrato alcun caso di infezione a livello provinciale, è stata rafforzata l’attività di sorveglianza integrata veterinaria e di sorveglianza clinica umana, attraverso la sensibilizzazione degli operatori sanitari per l’identificazione tempestiva dei sintomi sospetti e degli eventuali casi. Le misure, attivate per il periodo estivo-autunnale dell’anno in corso si basano sull’individuazione precoce della circolazione del virus negli uccelli e nelle zanzare, tramite sistemi di sorveglianza attiva e mirata nelle zone a rischio. L’Azienda sottolinea che la situazione è sotto controllo e ribadisce l’importanza per i cittadini di adottare le misure di prevenzione previste dal Piano, ricordando che il virus non si trasmette da persona a persona tramite contatto con i soggetti infetti.

In particolare si raccomanda: l’uso corretto dei repellenti, l’utilizzo di abbigliamento protettivo, l’installazione di zanzariere e sistemi ambientali di controllo (es. condizionatori) e l’eliminazione di possibili focolai larvali generati da piccole raccolte d’acqua (es. sottovasi, contenitori d’acqua, fontane non trattate). Inoltre, al fine di intensificare la sorveglianza passiva per il Virus West Nile, secondo quanto disposto dalla Regione Campania, il cittadino che dovesse rinvenire una carcassa di volatile domestico o selvatico, o parti di esso, dovrà effettuare immediata segnalazione alla Sala Operativa unica regionale chiamando il numero 800232525.