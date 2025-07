Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: il M5s dice sì

Si riporta la nota firmata da ing. Antonio Aquino, Già Consigliere Comunale M5S Avellino, e Sara Spiniello, Rappresentante del Gruppo Territoriale M5S Avellino.

Il Movimento 5 Stelle di Avellino esprime il proprio sostegno alla proposta lanciata dell’avvocato Giorgio Fontana di conferire la riconoscenza della cittadinanza onoraria alla dottoressa Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite. Questa scelta testimonia l’apprezzamento per il suo coraggio di denunciare ingiustizie e difendere i principi di verità e giustizia, anche quando le sue posizioni risultano scomode o impopolari.

In particolare, vogliamo sottolineare il valore del suo impegno nel condannare il genocidio a Gaza, mostrando fermezza e determinazione nel difendere la dignità umana. La nostra città desidera così affermare il proprio sostegno a chi si batte per i valori fondamentali di libertà, diritti umani e responsabilità civica. Con questa iniziativa, Avellino si conferma come esempio di integrità e di impegno civico, riconoscendo il ruolo di chi, con coraggio, determinazione e dignità, lotta per un mondo più giusto e solidale.