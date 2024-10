Weekend in Irpinia: le previsioni meteo tra sole e pioggia

In vista del fine settimana, le previsioni per l’Irpinia indicano un mix di sole e qualche pioggia isolata. I meteorologi prevedono un sabato con cieli parzialmente nuvolosi ma con ampi spazi di sereno nelle ore centrali della giornata. Le temperature resteranno su valori autunnali, con massime attorno ai 18-20°C e minime fresche che potrebbero scendere sotto i 10°C in alcune aree interne.

Domenica il tempo potrebbe riservare qualche sorpresa: un leggero peggioramento interesserà soprattutto le zone montane e alcune aree dell’alta Irpinia, dove non si escludono brevi piogge intermittenti nel pomeriggio. Tuttavia, lungo la giornata non mancheranno aperture e il sole sarà ancora protagonista, rendendo il clima ideale per escursioni o passeggiate.

Per chi vuole organizzare attività all’aperto, la raccomandazione è di tenere sotto controllo gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti.