Netflix: costo e le novità più amate del 2024

Netflix è al momento una delle più grandi piattaforme di streaming. Fu fondata nel 1997 da Reed Hastings e Marc Randolph e, inizialmente, operava come servizio di noleggio di DVD per corrispondenza. Nel corso degli anni ha trasformato il suo modello di business, diventando un pioniere dello streaming on-demand nel 2007. Oggi offre una libreria ricchissima di contenuti, che include film, serie TV, documentari e produzioni originali, distribuite in tutto il mondo.

Ad oggi, secondo il Post, conta circa 270 milioni di iscritti, un dato che conferma la posizione preminente nel settore dell’intrattenimento digitale​. Questo successo è alimentato dalla sua capacità di produrre e distribuire contenuti originali, con titoli famosi come “Stranger Things”, “La Casa di Carta” e “Bridgerton”, che hanno contribuito a fidelizzare milioni di utenti.

Oltre al numero di abbonati, Netflix è presente in più di 190 paesi, dimostrando la sua capacità di attrarre un pubblico sempre più ampio su scala globale. Se si è interessati a saperne di più, qui di seguito si può trovare un’ampia panoramica aggiornata su Netflix costo, promozioni e tutte le novità del catalogo.

Tipologie di abbonamenti: quanto costa Netflix al mese

Netflix propone diverse opzioni di abbonamento per soddisfare le esigenze dei suoi utenti. Il piano standard con pubblicità ha un costo di 5,49 € al mese. Questo piano offre l’accesso ai contenuti in HD su due dispositivi, ma include delle pubblicità durante la visione.

Il piano Standard senza pubblicità, invece, ha un prezzo di 13,49 € al mese e permette la visione in HD senza interruzioni pubblicitarie su due dispositivi. Il piano Premium, che costa 19,99 € al mese, consente di guardare i contenuti in 4K su quattro dispositivi contemporaneamente e di scaricarli su sei dispositivi diversi. Questi piani offrono una grande flessibilità, a seconda delle preferenze personali su qualità e numero di dispositivi.

Un’ulteriore possibilità è quella di abbonarsi a servizi che permettono di associare più abbonamenti di streaming, con un notevole risparmio e una più ampia varietà di intrattenimento, con un unico decoder.

Esiste un abbonamento annuale a Netflix?

Attualmente, non c’è un abbonamento Netflix annuale. Tutte le opzioni disponibili sono su base mensile, il che offre una grande flessibilità: gli utenti possono disdire o modificare il loro abbonamento in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi o vincoli a lungo termine. Questo approccio permette di adattarsi meglio alle esigenze e ai cambiamenti personali.

Nonostante l’assenza di un piano annuale, Netflix potrebbe proporre offerte o promozioni nel corso dell’anno, per cui è consigliato tenere d’occhio eventuali cambiamenti o novità.

Le uscite più amate del 2024

Il 2024 è stato un anno entusiasmante per Netflix, con numerosi nuovi contenuti che hanno accontentato il suo pubblico.

Tra le uscite più amate si possono citate la serie live-action “Avatar: The Last Airbender“, che ha debuttato a febbraio, e la nuova serie di fantascienza “3 Body Problem“, uscita a marzo​.

Anche la popolare serie “Bridgerton” è tornata con la terza stagione, suddivisa in due parti, la prima andata online a maggio e la seconda a giugno.

Altre grandi novità hanno incluso la terza stagione di “Sweet Tooth” e il ritorno di “Cobra Kai” con la sesta stagione.

Gli appassionati di serie drammatiche, poi, sono stati accontentati con la quarta stagione di “The Umbrella Academy” in agosto.

Con queste uscite, Netflix ha continuato a mantere alta l’attenzione del pubblico e la sua soddisfazione, restando una delle piattaforme di streaming più amate.