Weekend intenso per le attività addestrative CNSAS – SAGF

Week end intenso anche per le attività addestrative. Si è svolta difatti nei giorni di sabato e domenica un’esercitazione congiunta tra il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS, Protezione Civile – PC e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi – SAGF.

Il focus della due giorni è stato infatti la ricerca dispersi con scenari che rappresentano la casistica per antonomasia in cui i due Enti ed il volontariato di P.C. si ritrovano a lavorare in stretta collaborazione.

Nella giornata di sabato presso la struttura del ‘Soccorso montano dedalo’ di Giffoni Valle Piana sono stati affrontati i temi dell’organizzazione e del coordinamento delle ricerche, dell’utilizzo dei più comuni sistemi di radiocomunicazione, di tracciamento e geolocalizzazione, con prove pratiche che hanno permesso a tutti i volontari di Protezione Civile di destreggiarsi con l’invio e ricezioni di coordinate e nella gestione delle comunicazioni radio.

Domenica invece, nel suggestivo scenario dei monti Alburni a Petina (Sa), una vera simulazione di ricerca di una persona dispersa ha visto impegnati sul campo le varie organizzazioni.

Il centro di coordinamento delle ricerche (CCR) con il responsabile del coordinamento ricerche del CNSAS, due TER (tecnici di ricerca) del CNSAS e un TER del SAGF hanno dovuto organizzare le squadre di ricerca (miste tra tecnici CNSAS, SAGF e volontari della PC) e gestirne tutte le operazioni.

L’ottima riuscita dell’evento ha permesso di efficientare ancor di più un meccanismo che, con la bella stagione alle porte, è chiamato ad operare sempre più frequentemente.

Un grazie a tutti i gruppi di volontariato che hanno partecipato all’esercitazione: Protezione Civile di Montella, Protezione Civile di Eboli e Soccorso montano Dedalo di Giffoni Valle Piana.