Voto in Campania, per i sondaggi campo largo sfiora il 50%. Fico in pole come candidato governatore

Il “campo largo” in Campania sfiora il 50% delle preferenze e l’ex Presidente della Camera Roberto Fico (M5s), che tra l’altro giovedì alle 18:30 sarà proprio ad Avellino, è in assoluta pole position tra i candidati governatore con il 54% delle preferenze rispetto al collega pentastellato Sergio Costa, fermo al 19%. E’ questa la fotografia restituita dai risultati di un sondaggio realizzato da Winpoll, commissionato da Arcadia e pubblicato da Fanpage, sulle Regionali del prossimo autunno. A riportare i dati è l’Ansa.

Le intenzioni di voto per il fronte progressista in Campania sono al momento del 49%, mentre l’alleanza di centrodestra si ferma al 37. Per il sondaggio i tre maggiori partiti del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega) raggiungono insieme il 37% dei consensi, con Fratelli d’Italia a far da traino con una previsione del 22%, poi Forza Italia al 10,6 e la Lega con il 5.

Sul fronte centrosinistra: Pd, Avs e M5s, senza quindi contare al momento Italia Viva, Azione, Socialisti e PiùEuropa, raggiungono il 48,7%. Primo partito sarebbe il Pd (23,5), seguito dai Cinquestelle (18,1) e Avs (7,1).

Il sondaggio testa poi otto possibili candidati alla presidenza. Di Fico e Costa abbiamo già detto. Fulvio Bonavitacola, attuale vicepresidente della Regione e storico braccio destro di De Luca, otterrebbe il 17%. Infine, il capogruppo in Consiglio regionale del Pd Mario Casillo raccoglie il 10%. Numeri su cui pesa tuttavia l’incognita De Luca.

Nel centrodestra il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli (FdI) raccoglie il 45%, mentre Gianpiero Zinzi della Lega il 24%. Segue Mara Carfagna (Nm) con il 21% e infine un civico, Giosy Romano, attuale coordinatore della struttura di missione della Zes unica.

Il sondaggio è svolto con metodologia CATI-CAMI-CAWI tra il 16 e il 23 maggio 2025 su un campione di mille intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Campania. Il metodo di campionamento è ponderato per genere e fasce d’età. Il margine d’errore è del +/- 2,4% con un intervallo di confidenza del 99%.