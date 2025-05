Crisi al Comune, Aquino: “Tra Festa e Nargi scontro che paga solo la città “

AVELLINO- “Dobbiamo sperare che in questo “scontro” che mortifica la città, possa accadere veramente un «incidente di percorso» politico che ponga fine alla consiliatura”. Il consigliere del Movimento Cinque Stelle Antonio Aquino non crede allo scontro, piuttosto un vero e proprio tira e molla per il potere a scapito di tutta la città e dei servizi alla comunità. «Ci aspettavamo una amministrazione dal respiro corto- ha spiegato Aquino- ma il quadro attuale è peggio di quanto previsto. Con la città che ne paga le conseguenze. Nè Nargi nè Festa vogliono andare al voto – ha commentato il consigliere comunale pentastellato – l’unico auspicio è che ci sia un incidente di percorso all’interno di queste dinamiche di tira e molla che hanno sfiancato l’attività amministrativa. Come opposizione continuiamo a tenere fede al nostro mandato». Per l’esponente del Movimento l’unica soluzione per uscire da questa perenne crisi resta il voto.