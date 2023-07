Voto Avellino, Petracca apre a Italia Viva. Ciampi sbarra porte e finestre

Le prossime elezioni amministrative ad Avellino “infuocano” ancor di più il clima. Mentre Maurizio Petracca, consigliere regionale del Pd, “apre” la coalizione ad Italia Viva e ad Alaia, Vincenzo Ciampi sbarra porte e finestre al partito di Renzi.

Il deputato regionale a Cinque Stelle dice di aver letto con stupore le dichiarazioni del collega Petracca relative alla mancanza di un veto chiaro alla partecipazione di Italia Viva all’alleanza di centro-sinistra ad Avellino per le amministrative.

Per quanto riguarda il M5S, sottolinea l’ex sindaco di Avellino, non lui a porre veti ma direttamente il leader del partito, Giuseppe Conte: del campo largo/campo progressista Italia Viva non può far parte. È un dato di fatto che è noto a tutti.

“Petracca è liberissimo di costruire le sue alleanze con l’onorevole Alaia. Tuttavia, dovrebbe sapere che il campo largo nasce da un’intesa politica nazionale valida sul tutto il territorio. Come spiegherà Petracca alla Schlein perché ritiene un renziano parte del campo largo ad Avellino? Constato con rammarico che nel ragionamento fa premio il calcolo politico sul progetto amministrativo. Se il Pd ritiene che il campo largo qui sia a geometria variabile, lo dica subito e noi ne trarremo le conseguenze”.