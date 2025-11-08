Volturara, quindicenne ferito da un colpo di fucile al braccio mentre girava in motocross

VOLTURARA- Un quindicenne di Volturara e’ giunto nel primo pomeriggio al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino con una ferita da arma da fuoco al braccio. Molto probabilmente, ma questo lo dovranno stabilire le indagini, si tratta di un incidente legato alla caccia. Il ragazzo stava infatti percorrendo una strada di campagna a bordo di una motocross insieme ad un amico quando è stato attinto dal colpo di arma da fuoco. I medici del Moscati avrebbero anche estratto alcune schegge di proiettile dal braccio del quindicenne. Le condizioni non dovrebbero essere gravi. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra e della stazione di Volturara Irpina. Molto probabile l’ipotesi dell’incidente, che per fortuna non ha avuto conseguenze più gravi.