Regionali, Cirielli: paesi senza acqua una vergogna, Fico smantellerà i carrozzoni del PD?

AVELLINO – “Il sondaggio lo vedo nelle piazze e nelle strade. Vedo tanta gente entusiasta, cosa che non c’e’ dall’altra parte”. Il candidato governatore del centrodestra Edmondo Cirielli ha risposto così alla domanda sui sondaggi, che in queste ore alimentano la campagna elettorale per le Regionali. Cirielli ha aperto la sua giornata in Irpinia partecipando alla manifestazione di presentazione dei candidati della Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi nello spazio Arena della ex Chiesa della Trinità. Il viceministro ha rilanciato anche la sfida al confronto pubblico con il candidato del centrosinistra Roberto Fico: “Mi auguro che Fico accetti il confronto, perché i cittadini votano in primis il presidente. C’entra anche un po meno destra, centro o sinistra. La sanità, il lavoro, la sicurezza e l’ambiente sono questioni di interesse dei cittadini. Il trasporto pubblico, pensiamo alla vergogna di Avellino, isolata dalle linee ferrate e in una condizione di disagio. Credo che sia importante che il candidato presidente della coalizione uscente venga a dire che cosa hanno fatto e prenda le distanze da tutti i disastri che ci sono stati. Se poi teme di perdere il consenso dei portatori di voti, allora anche quello devono sapere i cittadini”. E sul programma, che ha annunciato a breve sarà pubblicato, benché già presentato in tutte le occasioni pubbliche, Cirielli ha lanciato un’altra stoccata a Fico: “Mi sarei aspettato dal presidente Fico che portasse il consuntivo di questi dieci anni di governo del PD con il quale lui ritiene di essere in continuità”. Il vero argomento che il candidato del centrodestra mette in evidenza però è quello dell’acqua. “Ci sono reti colabrodo e l’acqua manca un po ovunque ad Avellino. E’ una vergogna che una delle province più ricche di Italia sia con le autobotti in molti comuni. Penso che e una cosa di cui la Regione in questi dieci anni deve rispondere, perché la competenza è squisitamente della Regione Campania, che aveva i fondi, soldi che si stanno perdendo, visto che la Regione Campania ha usato solo il 16% dei Fondi di Sviluppo Regionale e solo il 14% dei Fondi di Coesione. Credo che siano dati che dimostrano l’incapacità di questa coalizione al di là di centro, destra o sinistra. Avere l’acqua potabile nelle case penso sia una cosa di civiltà”. E anche qui l’affondo a Fico: “L’acqua è pubblica, lo sanno tutti. C’è un Ente Idrico Campano in mano pubblica come i Consorzi. Il tema vero è che l’acqua non è più pubblica ma del PD. I carrozzoni creati dal PD in questi anni. Fico deve rispondere su questo: smonterà o no i carrozzoni gestiti dal PD?”.