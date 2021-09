Attualità Provincia Volturara, lo stadio comunale si rifà il look: ecco 655mila euro 16 Settembre 2021

Dopo il parco giochi, la nuova condotta fognaria nelle zone rurali con annesso depuratore, un centro sportivo da 1,5 milioni di euro, il rifacimento della ex caserma forestale a 1300 metri di altezza, la giunta Manganaro a Volturara Irpina è riuscita ad ottenere anche 655mila euro per il rifacimento dello stadio comunale ‘Marco Cianciulli’. Un risultato atteso dalla sindaca e dagli amministratori, consapevoli del lavoro svolto per presentare progetti di qualità e ben integrabili nel contesto complessivo della comunità e della Valle del Dragone.

“Mai come in questa fase – ha dichiarato la prima cittadina – possiamo dire di essere pienamente soddisfatti per il lavoro che gli uffici preposti hanno realizzato, dimostrando acume e perspicacia nel cogliere le indicazioni venute da noi amministratori. Le opere che abbiamo realizzato, quelle che sono in itinere o che stanno per essere avviate hanno radicalmente cambiato il volto del nostro paese, che non solo si mostra sempre più accogliente, ma è anche capace di offrire strutture che ne aumentano sensibilmente la qualità della vita”.

“Il nuovo campo di calcio – sottolinea Manganaro – avrà finalmente tutte le caratteristiche di una struttura all’altezza, sicura e adeguata alle esigenze di chi si dedica all’attività sportiva con passione e costanza. Una realtà che si andrà ad integrare in maniera funzionale con il nuovo centro sportivo, recentemente inaugurato, e che potrà essere di supporto alle nostre scuole. Un altro traguardo, dunque, che dimostra, al di là delle parole, che questa Amministrazione parla sempre e solo con i fatti”, ha concluso la sindaca.

Il progetto finanziato dal Governo nell’ambito del piano Sport e periferie prevede il rifacimento del manto sportivo in erba sintetica e degli spogliatoi, l’adeguamento delle tribune esistenti, un nuovo parcheggio e la riqualificazione degli spazi adiacenti.