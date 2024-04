Volturara Irpina protagonista alla mostra delle attività all’aria aperta di Paestum

Il comune di Volturara Irpina ha partecipato alla Mostra delle attività all’aria aperta che si è tenuta a Paestum dal 12 al 14 aprile. Presente con un proprio stand, una delegazione del comune altirpino guidata dal Sindaco, Marino Sarno, ha avuto l’opportunità di illustrare il lavoro fatto negli ultimi anni a Volturara con la realizzazione delle prime “Vie Ferrate e di Arrampicata“ certificate in Campania. Sono stati presentati e lanciati alcuni dei suoi sentieri escursionistici, tra i quali “il Passo d’Annibale”, quello che porta alla Vetta del Terminio, e il nuovo rifugio “Acqua degli Uccelli” che si trova ad un’altitudine di 1510 metri e prossimo alla inaugurazione.

“Possiamo dire, senza tema di smentita, che Volturara è stata protagonista di un evento di carattere nazionale che solo 5 anni fa era molto lontano da noi”, ha affermato il Sindaco Marino Sarno.

“Abbiamo registrato la grande attenzione dei tanti appassionati e operatori del settore che – ha aggiunto Sarno – collocano il nostro territorio, con le sue strutture, le sue dotazioni, tra le mete preferite per le loro escursioni e per le varie iniziative legate alle attività all’aria aperta.”

Durante la tre giorni è stata presentata anche la manifestazione “Volturara Outdoor“, che si terrà il prossimo 30 giugno. Un’intera giornata dedicata alla montagna, con escursioni lungo i vari sentieri, le vie di arrampicate e ferrate, le pareti attrezzate per bambini in piazza Roma, con visite guidate, degustazione dei prodotti d’eccellenza della Valle del Dragone, le aree attrezzate, i maneggi e tanta musica.

Sarno si è detto “piacevolmente sorpreso per l’entusiasmo espresso a Paestum da chi ama la vita all’aria aperta. Un apprezzamento – ha osservato- per quanto realizzato e continuiamo a realizzare per fare di Volturara sempre più un riferimento di livello regionale per gli amanti delle attività all’aria aperta, le escursioni e tutto quanto ruota intorno alla Montagna. Non a caso – ha concluso Sarno – questo fine settimana la nostra Valle è stata invasa da turisti, escursionisti e amanti della vita in montagna.”