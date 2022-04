A Volturara Irpina la “casetta del libro”. E’ stata inaugurata questa mattina ed è uno spazio nel quale vengono collocati libri che possono essere consultati da chiunque voglia concedersi un momento di lettura.

L’amministrazione comunale ha deciso di collocarla nel parco giochi di Viale Rimembranza. La casetta si trova al centro del parco attrezzato, solitamente frequentato da bambini, giovani e dalle loro famiglie.

“Lo scambio di libri in uno spazio aperto al pubblico è un atto di fiducia nei nostri ragazzi, fiducia sicuramente ben riposta”, ha commentato il sindaco Nadia Manganaro a margine della cerimonia di inaugurazione. Presenti al taglio del nastro gli amministratori Del Percio, Pasquale e Cerrone, i bambini della Scuola primaria, i loro insegnanti e le tante associazioni che hanno concorso all’organizzazione dell’evento.

“Nel mese di aprile – ha sottolineato Manganaro – si celebra la Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’Autore che solitamente si tiene il 23. Avremmo voluto inaugurare la casetta in tale data, ma per ragioni legate al maltempo abbiamo dovuto rinviare ad oggi. Tuttavia – ha aggiunto il primo cittadino – la nostra comunità ha colto l’importanza di tale ricorrenza, partecipando unita e numerosa alla inaugurazione della casetta. Quasi a voler testimoniare la consapevolezza di quanto la lettura e la cultura nel suo complesso siano fondamentali per la crescita e lo sviluppo di qualsiasi realtà.”

“Nel mese di maggio assegneremo anche la Borsa di Studio comunale 2021, giunta alla sua ottava edizione. Come ormai da consuetudine, verranno premiati tre studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Volturara che meglio si sono cimentati nella elaborazione di una ricerca sulla pandemia da covid 19”.