Volturara Irpina ha il suo primo piano urbanistico comunale, la giunta approva le osservazioni

Con delibera di Giunta n. 61, l’Amministrazione comunale di Volturara Irpinia ha esaminato una per una le 42 osservazioni pervenute al Piano Urbanistico Comunale adottato lo scorso dicembre, completando così il passaggio decisivo verso un traguardo mai raggiunto prima: per la prima volta nella sua storia, Volturara si doterà di un proprio PUC, superando la vecchia disciplina del Programma di Fabbricazione.

Un lavoro istruttorio corposo, condotto insieme al progettista del piano, l’architetto Pasquale Miano, che ha visto la Giunta confrontarsi con richieste di cittadini, aziende agricole, professionisti e con l’Ufficio Tecnico Comunale su temi che vanno dalla riclassificazione di singoli lotti alla revisione di alcune norme tecniche di attuazione, fino alla programmazione di interventi già in corso, come la valorizzazione dell’area di Campolaspierto, della Piana e del Centro storico.

“Non era scontato che Volturara arrivasse a questo punto. – ha dichiarato il Sindaco, Marino Sarno – Per la prima volta la nostra comunità avrà un Piano Urbanistico Comunale vero e proprio, costruito ascoltando chi il territorio lo vive ogni giorno. Il fatto che quasi tutte le osservazioni presentate abbiano trovato accoglimento, totale o parziale, dice che il piano che stiamo consegnando alla comunità non è calato dall’alto: è il risultato di un confronto reale con cittadini, imprenditori agricoli, famiglie. Questo è ciò che intendo per partecipazione democratica, non una formalità, ma uno strumento che ha davvero cambiato il piano nel corso della sua definizione”.

Il PUC, così emendato in base agli accoglimenti e ai parziali accoglimenti deliberati, sarà ora trasmesso al progettista per l’adeguamento degli elaborati e inviato agli enti competenti per i pareri endoprocedimentali, Provincia di Avellino, ASL di Avellino, Soprintendenza, Distretto idrografico appennino meridionale, Genio civile, Parco regionale dei Monti Picentini, Comunità Montana Terminio Cervialto, oltre che alle autorità competenti per la Valutazione ambientale strategica e la Valutazione di incidenza.

Volturara Irpina, dunque, adegua il PIP e punta sull’ulteriore sviluppo della Piana del Dragone, di Campolaspierto e delle sue bellissime montagne e dei prodotti d’eccellenza. Cresce anche sul fronte del turismo, con i percorsi della Piana e i servizi che negli anni si sono aggiunti per chi visita il paese: un lavoro premiato lo scorso anno dall’Indice Complessivo di Sovraffollamento Turistico, che ha indicato Volturara tra le destinazioni più dinamiche della regione, in controtendenza rispetto al resto della provincia di Avellino. Tra pianificazione, valorizzazione delle proprie eccellenze e cura del paesaggio, Volturara si conferma passo dopo passo tra i paesi emergenti della Campania.