Stadio Partenio, il governatore Fico: volonta’ di lavorare per le istituzioni locali

AVELLINO- “C’e’ la volonta’ di lavorare per le istituzioni locali”. Il governatore della Campania Roberto Fico, in visita oggi al Centro per l’Autismo di Valle, ha risposto così alle domande relative all’incontro che si svolgerà lunedì con il sindaco Nello Pizza e il consigliere regionale Maurizio Petracca sullo Stadio Partenio. Fico ha chiarito di non conoscere le condizioni dello Stadio ma di lavorare per sostenere il Comune di Avellino, come già avvenuto per un finanizamento relativo al Partenio: “Non conosco lo stato dello Stadio di Avellino, so che ha avuto da poco un finanziamento e che sono stati completati anche i lavori rispetto a questo finanziamento”. Il governatore non si sbilancia in promesse, impegnandosi però a recepire le indicazini che arriveranno dal Comune di Avellino: “E ‘ possibile immaginare vari percorsi- ha spiegato Fico- dobbiamo iniziarci a lavorare, ma su tanti progetti. I Comuni piano piano faranno le loro richieste. Noi lavoreremo anche atrraverso gli uffici e se capiremo la possibilità, gli stati di avanzamento, le priorità anche per l’utilizzo dei fondi. Lavoriamo a stretto contatto con il sindaco di Avellino, senza dubbio come con gli altri sindaci”. Per quanto riguarda il Partenio, la linea è chiara: “Il punto e’ capire lo stato dello Stadio, capire i progetti e lo stato di avanzamento, lavoro che deve fare anche il Comune di Avellino e lo farà in stretta collaborazione con la Regione. Vedremo. Inutile che le dica adesso abbattiamo lo stadio e ne ricostruiamo un altro, perché non conosco le condizioni dello stadio”.