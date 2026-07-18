Volturara irpina, entra nel vivo l’estate volturarese

Weekend all’insegna del gusto a Volturara Irpina, dove la Festa del Casaro tocca oggi, sabato 18 luglio, la sua giornata centrale e si chiude domani, domenica 19, con l’ultima serata dedicata all’eccellenza casearia locale e alla partecipazione di tre caseifici del territorio, le aziende casearie Valle del Drago, Pisacreta e Sarno. Un avvio che apre un mese e mezzo intenso per il paese della Valle del Dragone, tra feste patronali, sport e i grandi appuntamenti enogastronomici che chiuderanno la stagione a settembre.

Il calendario dell’Estate Volturarese 2026, promosso dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione della Pro Loco, del Comitato festa Sant’Antonio e di tutte le associazioni presenti, accompagnerà il paese fino a ottobre con alcuni degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione.

Dal 24 al 28 luglio Volturara si prepara ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova, cinque giorni scanditi da riti religiosi, bande musicali e momenti di comunità. In occasione della ricorrenza del centesimo anno di festeggiamenti, in via del tutto eccezionale il programma prevede l’accoglienza delle reliquie del Santo il 25 luglio provenienti da Padova. Il 26 luglio sarà la volta della processione per le vie del paese e del tradizionale spettacolo pirotecnico “Color Explosion”. I festeggiamenti, a cura del Comitato Festa, proseguono il 27 e il 28 luglio con due serate: il 27 sarà di scena Gaia, e il 28 Roberto Colella.

A tenere fede alla propria vocazione di cittadella dello sport, Volturara Irpina ha aperto l’estate con la quinta edizione di Volturara Outdoor, il 21 giugno, tra vie ferrate e arrampicata sportiva in collaborazione con il Cai di Avellino, e con i tornei di calcio a 5 della Kings League e i campi di padel di via Petrarca. Il programma sportivo prevede come evento clou l’inaugurazione del nuovo campo di calcio in programma nei primi giorni di settembre. Dal 4 al 6, il Fuorimano Irpinia Bike Trail porterà nella Valle del Dragone gli appassionati di mountain bike, con il patrocinio del Comune di Volturara Irpina. Il sei si svolgerà, inoltre, il 6° raduno nazionale della Panda 4×4 – Club Irpinia della Valle del Dragone.

Ad agosto torna anche un appuntamento caro alla tradizione locale: “A Ccapo a nni Monte”, in programma nel centro storico l’1 e il 2 agosto, a cura della Pro Loco. La manifestazione ritorna dopo un periodo di stop, riportando nel centro storico del paese un evento che negli anni aveva saputo raccogliere intorno a sé la comunità irpina. Un altro evento particolarmente atteso dalla comunità non solo volturarese è la festa della birra che si terrà la prima settimana di settembre nella grande Tensostruttura che ha già ospitato eventi di grande richiamo a livello provinciale e regionale.

L’appuntamento più atteso della stagione resta, tuttavia, la Festa del Fagiolo Quarantino della Valle del Dragone, in programma dall’11 al 13 settembre in Piazza Roma. Giunta alla quattordicesima edizione, la manifestazione è ormai un punto di riferimento nel panorama enogastronomico regionale: protagonista il Fagiolo Quarantino, presidio Slow Food e prodotto simbolo dell’agricoltura della Piana del Dragone, celebrato attraverso stand gastronomici, degustazioni, musica e iniziative culturali che nelle passate edizioni hanno richiamato migliaia di visitatori da tutta la Campania e non solo. Questa edizione vedrà il particolare coinvolgimento della Coldiretti e prevede la celebrazione del 40° anniversario di Slow Food. Prevista la commemorazione del suo fondatore, Carlo Petrini.

“Il cartellone di quest’estate è lo specchio della crescita che Volturara Irpina sta vivendo da anni – dichiara il Sindaco, Marino Sarno -. Non parliamo più solo di un buon andamento nei mesi estivi: le presenze turistiche sono aumentate anche in primavera e in autunno, segno che chi sceglie Volturara lo fa ormai in ogni stagione, attratto dalla natura, dai prodotti tipici e dalla qualità dell’accoglienza. A questo si accompagna un dato che ci rende particolarmente soddisfatti, quello degli investimenti privati nelle attività ricettive, sempre più numerosi negli ultimi anni: chi vive e lavora sul territorio crede nella crescita di Volturara e sceglie di scommetterci con nuove strutture e nuovi servizi. In questo percorso lo sport ha assunto un ruolo importante: dalle vie ferrate ai campi di padel, dai tornei giovanili alle escursioni in montagna, è diventato parte integrante della nostra offerta, al pari delle feste patronali e delle manifestazioni legate ai prodotti tipici. È un lavoro che portiamo avanti insieme agli amministratori, alla Pro Loco e a tutte le associazioni del territorio, con l’obiettivo di continuare a far crescere Volturara e le sue tante ricchezze”, chiude Sarno.