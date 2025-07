Volturara Irpina celebra la Festa del Casaro: dal 18 al 20 luglio

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate irpina: da venerdì 18 a domenica 20 luglio, nel cuore di Volturara, si celebra la “Festa del Casaro”, una tre giorni dedicata al celebre “Latte della Valle del Dragone”, simbolo di qualità e identità del territorio.

Il latte della Valle del Dragone, considerato uno dei migliori della Regione Campania, è frutto della straordinaria biodiversità della Piana del Dragone, dove gli animali pascolano liberi in un ambiente incontaminato. Un prodotto raro, trasformato con maestria dai casari locali in formaggi, ricotte e latticini di altissima qualità.

Durante la “Festa del Casaro”, Piazza Roma si animerà con dimostrazioni dal vivo, in cui i casari di Volturara mostreranno le antiche tecniche di lavorazione del latte, tramandate di generazione in generazione. I visitatori potranno assistere alla produzione in tempo reale e degustare i prodotti freschi appena realizzati.

L’evento non sarà solo un’occasione gastronomica, ma anche un momento di festa e socialità, con musica dal vivo, spettacoli e stand gastronomici. I ristoratori del posto parteciperanno con proposte culinarie ispirate ai sapori della Valle del Dragone, tutte da gustare in piazza.