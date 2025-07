A Montella la Giornata Ecologica: entusiasmo dei bambini e impegno di tutta la comunità

MONTELLA – Una giornata all’insegna del rispetto per l’ambiente, dell’educazione civica e della partecipazione attiva: così si è svolta la Giornata Ecologica nel comune di Montella, che ha visto protagonisti bambini e adulti uniti da un obiettivo comune: prendersi cura del proprio territorio.

I più piccoli, veri protagonisti della mattinata, si sono dimostrati entusiasti e coinvolti. Alcuni di loro hanno persino realizzato una maglietta personalizzata per l’occasione, simbolo del loro impegno e del senso di appartenenza alla comunità. Armati di guanti e tanta buona volontà, hanno ripulito alcune aree del paese. Per loro è stata anche un’importante lezione: hanno imparato quanto il gesto di una sola persona possa fare la differenza per l’ambiente e come riconoscere e catalogare correttamente i rifiuti.

Parallelamente, un gruppo di adulti ha affrontato un compito più impegnativo, dedicandosi alla pulizia di un tratto extraurbano.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto del Parco dei Monti Picentini, che ha fornito l’attrezzatura necessaria, e alla collaborazione di Irpiniambiente. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla ASD Montella FA, e a Daniela e Romina, sempre presenti e attive, così come a tutti i cittadini che hanno deciso di unirsi spontaneamente all’iniziativa.

Con un sentito “alla prossima!”, il Comune di Montella ha voluto ringraziare tutti i partecipanti attraverso un post ufficiale sui social, sottolineando il valore di queste esperienze condivise, che oltre a migliorare l’ambiente, rafforzano il senso di comunità e responsabilità collettiva.