Volturara Irpina, attivazione di contratto elettrico a nome di un defunto: 30enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno denunciato in stato di libertà un 30enne del serinese, ritenuto responsabile dei reati di sostituzione di persona e utilizzo di documento di identificazione falso. Qualche mese fa, un’anziana vedova del luogo si è rivolta ai Carabinieri per segnalare l’attivazione fraudolenta di un contratto di fornitura elettrica relativo alla propria abitazione. La donna aveva ricevuto un SMS dal proprio fornitore di energia con cui veniva comunicata la sostituzione del contratto in essere. Contattato il servizio clienti per ottenere chiarimenti, le veniva riferito che risultava attivo un nuovo contratto di energia elettrica, apparentemente stipulato dal marito pochi giorni prima del decesso. Tuttavia, l’uomo, all’epoca dei fatti, era affetto da grave disabilità ed era totalmente allettato, circostanza che lo rendeva impossibilitato a sottoscrivere qualsivoglia atto contrattuale. Gli ulteriori accertamenti esperiti dai Carabinieri, anche mediante l’analisi della documentazione fornita dalla società energetica, consentivano di appurare che i dati utilizzati per l’attivazione del nuovo contratto (indirizzo e-mail, utenza cellulare e documento di identità) non erano mai appartenuti al defunto. È emerso, pertanto, l’illecito utilizzo dei dati anagrafici dell’uomo, finalizzato alla sostituzione di persona e all’attivazione di un servizio non richiesto. L’attività investigativa svolta ha consentito di delineare un quadro indiziario nei confronti del 30enne, deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati all’individuazione di eventuali complici e alla verifica di possibili responsabilità dell’indagato in analoghi episodi.