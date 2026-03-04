Salute mentale e nuove generazioni, i giovani del Movimento a confronto con le associazioni

AVELLINO- Salute mentale e nuove generazioni. Questo il tema al centro del confronto organizzato al Circolo della Stampa venerdì alle 17:30. L’evento organizzato dal Network Giovani del Movimento Cinque Stelle, dal Gruppo Territoriale di Avellino dei pentastellati, dai Giovani Democratici, dai Giovani dei Verdi, dall’ Associazione dedicata a Roberto Bembo, dall’Arci di Avellino, dal movimento Give Back e dall’Ugs su bisogni emergenti e risposte possibili per i giovani e per la salute mentale. L’ introduzione sarà affidata a Matteo Pinchera, referente giovani gruppo territoriale M55 Avellino.

L’incontro sara’ moderato da Marina D’Apice, giornalista. Saluti istituzionali

affidati a Sara Spiniello (rappresentante gruppo territoriale M5S Avellino) e Luigi Bisogno (Network Giovani Campania). La parte tecnica affidata a tre esperte: Valentina Giangrieco, psicologa e psicoterapeuta, ipnoterapeuta e psicofisiologa- Donation Italia

Marianna Patricelli, psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale e Giulia Perfetto, Benessere e Salute (DIPMED – Università degli Studi di Salerno). Le conclusioni saranno affidate alla parlamentere del Movimento Cinque Stelle Carmen Di Lauro. Per Matteo Pinchera, referente giovani del Gruppo Territoriale del Movimento: “Un tema forte, che riguarda tutti noi: giovani, famiglie, scuole, comunità.Con noi saranno presenti trr esperte del settore per un confronto approfondito e aperto, insieme alle associazioni locali che porteranno il loro punto di vista sul territorio e sulle sfide che viviamo, soprattutto nelle aree interne dell’Irpinia. Metteremo al centro: ascolto delle nuove generazioni, disagio psicologico e prevenzione, contesti sociali e territoriali specifici, esperienze e proposte concrete dal mondo associativo”. La chiusura dell’incontro “con una visione ampia e istituzionale, avremo con noi l’onorevole Carmen Di Lauro che da tempo lavora in Parlamento su temi legati alla salute mentale, al benessere psicologico e alle politiche sociali, con proposte di legge e interventi concreti che guardano anche alle nuove generazioni e al benessere collettivo”.