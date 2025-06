Volturara, “Insieme per la pace”: il flash mob degli alunni dell’IC A. Di Meo

L’I.C A. Di Meo, di Volturara Irpina, sotto la guida della Dirigente scolastica dott.ssa Emilia Di Blasi, ha aderito all’iniziativa promossa dalle scuole della regione Campania “Dalla parte dei bambini di Gaza”.

Mossi dal dovere di non restare in silenzio difronte a quanto accade nel mondo ed esprimere una ferma condanna verso ogni forma di guerra, la Dirigente scolastica, il Sindaco, le autorità, insieme a bambini, docenti, alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, oltre che tutta la comunità di Volturara Irpina, si sono dati appuntamento al suono dell’ultima campanella, davanti alla sede centrale della scuola per un gesto forte e simbolico: un flash mob, arricchito di cartelloni e colori per la pace.

Tutti i partecipanti, grandi e piccini, riuniti di fronte all’edificio scolastico, hanno cantato e ballato la canzone dell’artista Ghali “Casa mia”, la casa che è la nostra terra, la terra di tutti e la terra che oggi soffre sotto le bombe delle violenze e delle guerre, a testimoniare che non vi è alcuna differenza tra gli esseri umani e che la pace si nutre dell’uguaglianza, pur nella diversità.