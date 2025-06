Moscati, 200 ore di attesa per il Pronto Soccorso. Ciampi: “Servono manager di qualità”

“Pazienti in attesa al pronto soccorso di Avellino per 200 ore prima di una visita o prima di trovare un posto letto, mentre i dirigenti in aperto dissenso con i vertici aziendali si dimettono da incarichi apicali dal reparto di Emergenza.

Sono gli episodi delle ultime ore che richiedono, alla vigilia delle nomine in sanità, un richiamo alla serietà e alla responsabilità. Al di là di problemi strutturali del Moscati di Avellino, servono uomini e donne di caratura in grado di rispondere alle richieste dei pazienti. Il Governatore ha detto che nelle nomine non ci sarà spazio per i raccomandati: gli crediamo. La sanità è patrimonio di tutti, al Moscati servono manager di qualità”. Così il Consigliere regionale del M5S, Vincenzo Ciampi.