Volturara, il vento forte solleva una parte della Tendostruttura: strada chiusa e caschi rossi in azione

VOLTURARA- Una parte della Tendostruttura in Via Petrarca danneggiata dal vento, a Volturara la strada chiusa per ordinanza del sindaco Marino Sarno per consentire le operazione di rimozione e messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino. E’ stato lo stesso primo cittadino a comunicarlo: “A causa del fortissimo vento, è stata sollevata parte della tenda superiore della struttura

Allo stato è in atto l’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco, dei nostri dipendenti e della protezione civile comunale. Ci scusiamo per i disagi e ringraziamo tutti coloro, che nonostante le brutte condizioni meteorologiche, stanno lavorando per eliminare il pericolo e ripristinare la tendo struttura tanto amata da “molti” Volturaresi”.