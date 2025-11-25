Regionali, Petitto rieletto con Forza Italia: saremo vigili, il civismo in Irpinia e’ finito

AVELLINO- “Penso che il risultato di Forza Italia, ma anche di Fratelli d’Italia, perché poi alla fine siamo stati eletti in due del centrodestra, due esponenti di partito, sta a dimostrare il fatto che penso che il civismo in questa provincia sia finito”. Livio Petitto risponde così alla domanda che il giorno dopo la sua rielezione al Consiglio Regionale viene posta da tutti: la sfida nel centrodestra in città e’ stata vinta da Forza Italia? La riconferma alla Regione Campania per Petitto premia il lavoro portato avanti in questi anni: “È stato importantissimo a dimostrazione che quello che abbiamo fatto con in opposizione al governo De Luca ha funzionato. La prima cosa non è stato premiato il progetto della coalizione di centrodestra a livello regionale e diciamo che gli elettori sono stati chiari, hanno scelto una sorta di continuità rispetto a una coalizione un po’ particolare, molto controversa, però noi saremo lì attenti e vigili nel rispetto, appunto, del nostro territorio”. Anche rispetto al dato, il rieletto consigliere regionale ha evidenziato come “non è semplice, in una provincia con un’affluenza così bassa, raggiungere più di novemila preferenze”. E sul fatto che nel centrodestra la candidatura di Laura Nargi debba essere anticipata da un’adesione ufficiale a Forza Italia, Petitto ha chiarito: “Penso che Laura Nargi ha giocato una bellissima partita e ha registrato un dato importante per potersi giocare le carte per riprendersi ciò che gli è stato tolto ingiustamente”.