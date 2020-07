Volturara. Il sindaco Marino Sarno inaugura il nuovo centro polisportivo e l’anfiteatro

Un nuovo Centro polisportivo, con annesso anfiteatro, nel cuore del borgo di Volturara Irpina. E’ la nuova opera, voluta e realizzata dall’Amministrazione comunale a guida Marino Sarno, che sarà inaugurata domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 19,00, alla presenza di cittadini e autorità del posto.

Secondo il primo cittadino, si tratta “di un altro importante tassello di quel progetto di valorizzazione che in 10 anni ha cambiato radicalmente l’immagine di Volturara Irpina. Una realtà che non solo è diventata più accogliente, grazie alle tante opere realizzate, ma che si è affermata via via come uno dei borghi più attrattivi e interessanti in termini turistici, non solo a livello provinciale. Questa nuova struttura costituisce una ragione in più per venire a Volturara; dopo il successo delle vie ferrate, infatti, ci aspettiamo nuove ulteriori presenze.”

“D’altronde – aggiunge Sarno – con il nuovo centro polisportivo non solo dotiamo la comunità di strutture come campi di calcetto e tennis, necessarie per i giovani che desiderano praticare sport, ma facciamo uscire dal degrado una zona importante del nostro paese. I campi che abbiamo realizzato – fa sapere il Sindaco – sono tutti al coperto, il che garantisce ai nostri giovani – ma anche ai meno giovani – di poterne usufruire 12 mesi all’anno, e non solo durante la stagione estiva.”

Il nuovo centro polisportivo e l’anfiteatro si trovano in zona ‘Serrone’ e sono stati realizzati con cofinanziamento del Coni che ha permesso al Comune di acquistare il terreno sul quale è stata edificata l’opera e di riqualificare una zona degradata. Dopo l’inaugurazione sono previsti spettacoli nell’anfiteatro e partite di tennis e calcetto.