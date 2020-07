L’Irpinia in Cammino. Evento covid-free attraverso l’entroterra irpino il 25 e il 26 Luglio

Sabato 25 e domenica 26 luglio, il primo fine settimana delle passeggiate storico emozionali attraverso l’entroterra irpino dell’iniziativa “L’Irpinia in cammino”. Protagonisti i paesi di Rocca San Felice e Morra de Sanctis.

Per Sabato 25, Rocca San Felice e la Dea Mephitis, il programma prevede l’incontro con gli ospiti a Rocca San Felice alle 17:00, dove saranno accolti da Carmasius e dall’amministrazione comunale di Rocca San Felice, dopo aver proceduto con le misure anticontagio, ci si incamminerà per una passeggiata alla scoperta borgo medievale e visitare il Donjon, per proseguire, poi, alla volta della Mefite nella Valle d’Ansanto, la serata si concluderà con una degustazione narrata di prodotti tipici d’eccellenza del nostro territorio, con un box degustazione personale, nel rispetto delle misure anti covid.

In un momento non definito dell’itinerario vi sarà un’inserzione che condurrà l’ospite alla scoperta del territorio attraverso eventi e/o personaggi che lo hanno caratterizzato.

Domenica 26, Morra De Sanctis e i luoghi di Francesco De Sanctis, si articolerà con Passeggiata alla scoperta dei luoghi caratterizzanti la vita del De Sanctis e il “viaggio sentimentale” realizzato dalla locale Pro Loco, a cui seguirà la visita guidata ai siti storico-culturali del borgo. Seguirà la visita alla cantina della Soc. Coop. Il Germoglio che con i detenuti di Sant’Angelo dei Lombardi hanno dato vita alla Fattoria Sociale “Fresco in cantina”,condegustazione narrata di prodotti tipici d’eccellenza del nostro territorio, con un box degustazione personale, nel rispetto delle misure anti covid.

Il Costo di ogni giornata è pari Euro20,00 e comprende: Accompagnatore, Visita guidata, Momento emozionale, Box degustazione.

L’iniziativa L’Irpinia in Cammino è promossa dalla Soc. Coop. Imp. Soc. Carmasius, specializzata nella promozione del territorio e nella progettazione di “itinerari turistici intercomunali di tipo integrato emozionale ed esperienziale” e, dall’ufficio per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport, della Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia. in collaborazione delle proloco dei paesi interessati.

L’Irpinia in Cammino nasce come proposta di rilancio delle zone interne e, come formula di mutuo aiuto a fronte dell’emergenza socioeconomica scaturita dalla pandemia COVID-19. La Coop. Carmasius, inoltre, mette a disposizione la propria professionalità consentendo ad altre aziende di usufruire del suo sito eCommerce.

È possibile prenotarsi attraverso il sito internet www.carmasius.net, oppure inviando un’email a carmasius@gmail.com, oppure al telefono al numero 3479120046.