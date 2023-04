Volturara commissariata potrà scegliere tra Sarno e Lomazzo

Volturara Irpina è uno dei comuni commissariati chiamati ad eleggere una nuova amministrazione comunale. Nuova si fa per dire poichè in campo sono scesi politici locali più che noti: Marino Sarno sindaco per due mandati consecutivi e Domenico Michele Lomazzo, vicesindaco dell’amministrazione guidata da Nadia Manganaro sfiduciata e di novo in lizza nelle lista del marito Marino Sarno.

E da Volturara riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di Genuino Di Meo: «Ho accettato di sostenere la lista “Insieme per Volturara” con candidato Sindaco Dott. Domenico Michele Lomazzo per portare a termine insieme il percorso di cambiamento dell’attuale sistema politico della nostra Volturara. Solo se saremo uniti saremo forti, solo se saremo forti saremo liberi».

Lista “UNITI PER VOLTURARA – IL SOLE”

Candidato a sindaco Marino Sarno

Arcangelo De Feo, Ilaria De Feo, Salvatore Dell’Angelo, Emilio Del Percio, Daniele Di Feo

Maria Di Meo, Nadia Manganaro, Angela Monzione, Luca Monzione, Mario Picardo, Enrico Sarno, Franco Sarno.

Lista” INSIEME PER VOLTURARA”

Candidato a sindaco Domenico Michele Lomazzo

Genuino Di Meo, Giuseppe Di Meo, Emma Manganaro, Mario Francesco Marra, Geraldina Antonietta Meo, Mario Meo, Paola Mignone, Katia Pasquale, Corrado Stoppiello, Alessandro Volpe, Alessandro Sarno, Massimiliano Zirpolo.