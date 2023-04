Amministrative Aquilonia: sfida tra Lotrecchiano e Caputo

Ben tre ex sindaci in una lista sola. E’ quella che vede candidato a sindaco di Aquilonia Massimo Lotrecchiano già assessore tra il 1998 ed il 2003. Dall’altro lato a rappresentare il cambiamento, Antonio Caputo; insieme a lui i candidati usciti sconfitti nelle ultime tre tornate elettorali.

In una nota Caputo afferma:

«Abbiamo annunciato da mesi, con chiarezza e trasparenza, il nostro progetto politico, lavorando alla luce del sole e in modo ampiamente partecipato alla redazione di un programma molto articolato: il Patto per Aquilonia può quindi maneggiare con serenità e convinzione la parola “partecipazione”. I nostri competitori esibiscono questa stessa parola nel simbolo ma si sono palesati agli elettori solo questa mattina, alla scadenza dei termini, essendo stati impegnati fino all’ultimo nella spartizione delle posizioni in lista. Penso che gli elettori – conclude Antonio Caputo – preferiranno premiare la coerenza».

Lista “PATTO PER AQUILONIA

Candidato a sindaco Antonio Caputo

Eleonora D’Agostino, Vito Altieri, Egidio Ciliento, Peppino Daniele, Matteo Generoso Di Salvo, Francesco Di Prenda

Antonello Famiglietti, Vito Luongo, Mirko Mesce, Vito Pastore.

Lista “PARTECIPAZIONE POPOLARE”

Candidato sindaco a Sindaco Massimiliano Lotrecchiano

Massimo Coppola, Giancarlo De Vito, Michele Di Pippa, Armando Di Rienzo, Raffaele Michele Gala detto Lello, Daniele Gala,

Sergio Michele Iannece, Angela Maglione, Giuseppe Tartaglia detto Filippetto, Luigi Arcangelo Tartaglia.