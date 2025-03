Volantino contro il vicesindaco, arriva la solidarietà dell’amministrazione: sciacallaggio

MOSCHIANO – “Piena solidarietà al vicesindaco Carmine Aschettino, fatto oggetto in questi giorni di vili attacchi personali e calunnie da parte di sciacalli anonimi, gente senza volto e senza nome, che non avendo il coraggio di palesarsi, vuole sfogare le proprie frustrazioni scrivendo letterine denigratorie e calunniatrici, ovviamente rigorosamente anonime”. Dopo la diffusione di un volantino anonimo contro il vicesindaco di Moschiano Carmine Aschettino, arriva la solidarietà da parte dell’amministrazione comunale al numero due della squadra di Sergio Pacia. “Non finiremo mai di ringraziare il vicesindaco Carmine Aschettino- si legge nel messaggio apparso sui canali social dell’ente- per il suo impegno al servizio del paese e del popolo, per la sua generosità e disponibilità. Con un lavoro eccezionale e con poche risorse a disposizione, sta cercando di porre rimedio ad anni di incuria e insipienza”.

E la nota ha aggiunto: “L’indegna cagnara che avete fatto sugli stipendi, sulla scuola e su una palestra ridotta negli ultimi anni ai minimi termini, piena di colla appiccicaticcia e maleodorante, grida vendetta. Sugli stipendi solo menzogne e falsità, lo spiegheremo nei dettagli alla prima occasione di incontro; per adesso basta sapere che finora non abbiamo preso un euro e le cifre messe in giro sono del tutto false.Orsù dunque cari sciacalli, continuate pure a scrivere letterine, ovviamente in forma anonima visto che avete paura di mostrarvi. Noi continueremo a svolgere il nostro servizio al paese con impegno e trasparenza e alla fine vedremo i risultati. Il Sindaco e l’Amministrazione”.