Ricciardi, cosa intende fare Urso per scongiurare chiusura impianto di San Mango sul Calore?

“Cosa intende fare il Ministro Urso per scongiurare la chiusura dell’impianto di San Mango sul Calore (AV) e salvaguardare gli attuali livelli occupazionali in considerazione della strategicità di questa realtà produttiva per il territorio? È fondamentale che il Ministro delle imprese e del made in Italy faccia sapere quanto prima quali sono le sue intenzioni. Siamo molto preoccupati”. Lo scrive in una nota Toni Ricciardi, vice capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati, annunciando un’interrogazione parlamentare urgente

“Arcelormittal ha annunciato di voler chiudere lo stabilimento”, prosegue Ricciardi; “un impianto che aveva come finalità quello di rafforzare il servizio offerto ai clienti nel sud d’Italia per quanto riguarda i componenti metallici, principalmente per il settore industry. Registro una più che legittima e comprensibile preoccupazione sul territorio per la chiusura di una realtà produttiva che occupa circa 70 addetti diretti a cui vanno aggiunte altre decine di lavoratori dell’indotto. Cosa ne sarà di loro e delle famiglie?”, si domanda il dem.

“La decisione assunta dalla multinazionale è inaccettabile: condivido la mobilitazione dei sindacati e degli amministratori locali e chiedo al governo un intervento immediato. La chiusura dell’impianto rappresenterebbe un colpo devastante per l’intero comprensorio irpino già in difficoltà nell’attuale congiuntura economica. Il governo faccia presto!”. Così conclude Ricciardi