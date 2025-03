“Voci nel vento” e l’evento a Mercogliano: Mid in prima linea per la consapevolezza sull’autismo

Il 23 marzo, alle ore 10.00, Piazza Municipio a Mercogliano sarà il fulcro di un’importante manifestazione di sensibilizzazione dedicata all’autismo. L’evento, promosso dal MID Coordinamento Campania, si inserisce in una rete di iniziative organizzate in diverse città della Campania e d’Italia, con l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza su questo tema e coinvolgere il più ampio numero di persone.

“Siamo inoltre felici di aver aderito e patrocinato l’iniziativa “Voci nel vento”, un flash mob nazionale che unirà diverse piazze d’Italia, tra cui Piazza Municipio a Napoli, in un grande momento di riflessione e solidarietà. – fanno sapere dall’associazione – Promossa e organizzata da associazioni che si occupano di disabilità e autismo in Regione Campania, questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per dare voce a chi spesso non viene ascoltato. Ringraziamo le associazioni promotrici per l’invito e per il loro costante impegno nella sensibilizzazione su questi temi. Per noi del MID, partecipare a questa giornata e poter estendere l’iniziativa sul nostro territorio significa ribadire il nostro impegno: scrivere un pensiero e farlo volare nel vento è un gesto simbolico ma potente, un segnale che il mondo non è ancora del tutto pronto ad accogliere la diversità, ma che uniti possiamo ancora fare la differenza”.

Uno dei momenti più significativi della manifestazione a Mercogliano sarà il lancio simbolico dei palloncini, ognuno accompagnato da un messaggio scritto dai bambini. Un gesto emozionante che vuole rappresentare il desiderio di abbattere le barriere e costruire un futuro più inclusivo per tutte le persone con disturbi dello spettro autistico. Questa iniziativa, così come le tante altre che si terranno in contemporanea in tutta la regione e nel Paese, contribuirà a un grande progetto di sensibilizzazione. Tutti i momenti salienti delle varie manifestazioni verranno raccolti in dei video e inviati alla Rai, che il 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, realizzerà un collage trasmesso nel TG Regionale, offrendo così ampia visibilità a questo impegno collettivo.

La partecipazione è aperta a tutti: famiglie, cittadini, associazioni e istituzioni del territorio locale e regionale che sono invitate a prendere parte a questa giornata di sensibilizzazione, la quale rappresenta un’opportunità per accrescere la conoscenza sull’autismo e promuovere una società più inclusiva. Il 23 marzo sarà dunque una giornata speciale, in cui Mercogliano e Napoli si uniranno a tante altre città d’Italia per diffondere un messaggio di solidarietà e consapevolezza destinato a viaggiare lontano.