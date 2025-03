Italia-Germania, ad Avellino l’ultima vittoria tedesca in casa azzurra

Stasera, alle 20:45, Italia-Germania si sfideranno nei Quarti di Finale della Nations League, con il match che si terrà a San Siro. È incredibile pensare che da quasi 40 anni la Germania non riesca a vincere in Italia. L’ultima volta che ciò accadde si parlava ancora di Germania Ovest, che sconfisse gli azzurri di Bearzot ad Avellino nel febbraio 1986, durante un’amichevole in vista dei Mondiali in Messico.

Se si considera la Germania unita, l’ultimo successo in Italia risale addirittura al 1929. Un vero e proprio tabù che la squadra di Nagelsmann cercherà di sfatare, anche se i precedenti recenti sono favorevoli alla nazionale tedesca (l’ultima sconfitta ufficiale contro l’Italia risale al 2012, agli Europei). Il ct tedesco, però, non si fida, soprattutto per la presenza di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, un fattore che rende il doppio confronto nei quarti di Nations League ancora più imprevedibile.