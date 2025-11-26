“Voci di uomini, voci di donne: un patto per il rispetto”, a Grottaminarda un nuovo incontro sulla parità di genere

Sabato 29 novembre 2025 alle ore 17:30 nella Sala Consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda incontro sul tema “Voci di uomini, voci di donne: un patto per il rispetto” a cura del Comune di Grottaminarda e della Fidapa BPW sezione Grottaminarda, con il patrocinio morale di numerosi importanti enti quali l’Asl di Avellino, il Piano di Zona Sociale, il Consigliere di Parità della Provincia di Avellino, la Consigliera di Parità della Regione Campania, il Gal.

«Dopo l’interessante incontro di ieri che ha visto protagonista la Scuola e gli Studenti, un nuovo stimolante dibattito si prospetta sul tema della parità di genere e sull’eliminazione della violenza sulle donne – afferma Virginia Pascucci Presidente del Consiglio Comunale con delega alle Pari Opportunità – In questo caso, con la collaborazione della Fidapa BPW di Grottaminarda, abbiamo voluto affrontare l’argomento dal punto di vista maschile ed auspichiamo la presenza in sala di numerosi uomini».

E sarà proprio Virginia Pascucci ad introdurre e moderare l’incontro. I saluti istituzionali saranno da parte di Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda, Rosa Ciampa, Presidente Fidapa BPW sezione Grottaminarda e Rocco Barrasso, Vicepresidente Azienda Consortile per la gestione delle politiche sociali Ambito a1.

Seguiranno poi gli interventi di Rossella Schiavo, Psicologa, Responsabile del Centro Antiviolenza “Ananke”, Rosaria Bruno, Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale della Campania, Mario Cerbone, Consigliere di Parità della Provincia di Avellino e Domenica Marianna Lomazzo, Consigliera di Parità della Regione Campania.

Previsto anche un momento dedicato alla poesia con la lettura da parte della Poetessa e scrittrice Anna Calabrese, di un componimento pensato per l’occasione.