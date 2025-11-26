Avellino, via Dorso ridotta a un colabrodo

La situazione in via Dorso è ormai fuori controllo: senza alcuna esagerazione, parliamo di una delle strade più dissestate dell’intera regione. Buche profonde, avvallamenti e asfalto letteralmente sgretolato trasformano ogni giorno questa arteria in un percorso a ostacoli. Un pericolo costante per automobilisti, residenti e attività commerciali della zona.

Le ultime piogge non hanno fatto che peggiorare il quadro: pozze che diventano vere e proprie trappole, carreggiata deformata e rischi crescenti per chi non può far altro che percorrerla.