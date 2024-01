Vladimir Luxuria condurrà la prossima edizione dell’Isola dei famosi al posto di Ilary Blasi. Lo ha annunciato l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese.

Prima dell’inizio del fortunato programma, Luxuria sarà come sempre in Irpinia per l’edizione 2024 della Candelora.