Vittoria a Roma dalla Vis Mediterranea sul Montespaccato

Campionato di calcio di serie C femminile. Grazie ad un gol di Moddaferi la Vis Mediterranea soccer torna a vincere e lo fa sul difficile campo del Montespaccato.

Al Don Pino Puglisi è stata una partita dura per la compagine irpina che comunque ha dominato per larga parte dell’incontro cercando in tutti i modi di scardinare l’arcigna difesa delle padrone di casa.

La diciassettesima giornata del Campionato di Serie C girone C vedeva l’esordio in panchina di mister Belotti accompagnato dal direttore sportivo Formica. La loro presenza ha portato ad un cambio di rotta per il risultato ma chiaramente il ritorno alla vittoria è stata tutta dovuta alla ferrea volontà delle calciatrici di dimostrare che le ultime prestazioni negative sono state solo una parentesi negativa in un campionato giocato bene.

La Vis Mediterranea sa bene che non può distrarsi più di tanto perché deve sempre guardarsi le spalle. Le altre pretendenti alla promozione, vedi Trastevere su tutte, non fanno registrare battute di arresto. Da qui alla fine del campionato le proveranno tutte per recuperare terreno.

Domenica prossima, giusto per dire, al Sandro Pertini di Montoro arriva il Palermo quarta forza del campionato e per le irpine sarà una sfida da affrontare con il mordente che le ha contraddistinte nel girone di andata e in questa domenica romana. Il pubblico di casa sarà presente come sempre numeroso e spera di rivedere in campo la grinta dimostrata anche in questa trasferta conclusasi con una vittoria che vale tanto sotto tutti i punti di vista.

Tabellino

Montespaccato – Vis Mediterranea soccer 0-1

Arbitro: Ludovico Esposito, assistenti: G. Martino e A. Di Luzio.