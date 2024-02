Anche ad Avellino fiaccolata in memoria di Alexei Navalny

Una fiaccolata in memoria del principale oppositore russo, Alexei Navalny, morto in prigione venerdì scorso. L’appuntamento è per oggi, lunedì 19 febbraio, alle ore 18.30, presso piazza Libertà ad Avellino.

Nella scia della manifestazione prevista in contemporanea a Roma, in piazza del Campidoglio, anche Avellino accenderà la propria “fiaccola per la libertà”.

Come per l’iniziativa della Capitale dovrebbero essere coinvolti tutti i partiti e le sigle sindacali. Un’iniziativa bipartisan perchè “Quando si parla di diritti, quando l’essenza stessa della democrazia è messa in discussione – afferma Lorenzo Preziosi, tra i promotori di Avellino – non esistono bandiere, soltanto la Politica”.