Vittoria della Vis Mediterranea contro Villaricca Calcio: 1 a 0

Montoro – La Vis Mediterranea continua la sua marcia vincente. Anche la quattordicesima giornata del campionato femminile di Serie C, Girone C, vede la squadra di mister Rispoli aggiudicarsi la vittoria contro un mai domo Villaricca.

Davanti ad un pubblico che ha sfidato il freddo pungente e un vento tagliente, la squadra del Presidente Ivan Montefusco ha sfoggiato il solito calcio gradevole e redditizio. La vittoria è giunta grazie al goal messo a segno dal neo acquisto Fontana che al 17’ ha approfittato di un clamoroso svarione della squadra avversaria ed ha insaccato.

Nel primo tempo è stata quasi un monologo nella metà campo avversaria da parte delle padrone di casa. Nei secondi 45’ le irpine hanno badato molto a controllare la partita anche se non sono mancate le occasioni da parte di Karaivanova, Klai e Cardoso. Anche il Villaricca ha sfiorato il pari in un capovolgimento di fronte ma ha pure dovuto fare i conti con il dover giocare l’ultimo scampolo di partita in dieci.

“Abbiamo dominato la partita in tutto e per tutto – ha commentato a fine match mister Rispoli – ma va detto che il Villaricca è squadra ostica. Siamo alla quattordicesima vittoria e l’unica squadra imbattuta nei tre massimi campionati; va bene così. E’ una vittoria che dedichiamo alla società tutta e al direttore Formica. Hanno messo su una squadra fortissima. Anche le nuove calciatrici arrivate hanno sostituito degnamente chi è andato via. Andiamo avanti per la nostra strada sapendo bene quale è il nostro traguardo, ovvero la Serie B”.

TABELLINO

VIS MEDITERRANEA – VILLARICCA 1-0

Reti: Fontana 17’

VIS MEDITERRANEA: Gallego, Cardoso, Klai, Minella, Gamache, Fontana Zaupa, Capolupo, Gino, Karaivanova, Modafferi, Girolamo. Allenatore Vincenzo Rispoli. A disposizione: Basile, Morgante, Petrosino, Acocella, D’Arco.

VILLARICCA: Rydlewska, Avolino, Avvisato, Esposito, Caccamo, Trematerra, Fischetti, Ludovisi, Fabbruzzo, De Marco, Lombardi. Allenatore Pasquale Illiano. A disposizione: Postiglione, Sannino, Cozzolino, De Lucia, Guarracino, Olmo, Illiano, Panella, Mazzanti.

Arbitro: Zito, assistito da Scovotto e Baldi.