Fratelli d’Italia, in Irpinia sarà Ines Fruncillo a guidare il partito

Il congresso provinciale del partito di Giorgia Meloni decreta che anche in Irpinia sarà una donna a guidare Fratelli d’Italia. Al termine delle operazioni di voto nei due seggi allestiti per consentire agli iscritti di votare il presidente e’ proprio Ines Fruncillo a spuntarla con 450 voti contro i 330 voti di Mainolfi. Una percentuale del 57,70 contro il 42,30 di Mainolfi.

Un lungo applauso e l’abbraccio con due dirigenti storici della destra in Campania e Irpinia, il senatore Sergio Rastrelli e Franco D’Ercole, chiudono la due giorni al De La Ville per eleggere i nuovi vertici della destra moderata in provincia di Avellino. Ora si apre la fase della riorganizzazione territoriale del partito verso due appuntamenti decisivi: le amministrative nel capoluogo e in diversi comuni della provincia e le Europee. Per Fratelli d’Italia si chiude una lunga fase commissariale, quella che ha visto proprio Fruncillo ricoprire il ruolo di vice commissario della federazione di Avellino.