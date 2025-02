Vis Mediterranea perde lo scontro salvezza contro Orobica e vede allontanarsi il quartultimo posto

Occasione persa per la Vis Mediterranea che perde in casa lo scontro diretto contro l’Orobica Calcio Bergamo nella 19esima di campionato di serie B femminile vedendo così allontanarsi di nuovo la zona salvezza, distante ormai 14 punti.

Dopo il pareggio interno contro la capolista Parma, si era alimentata qualche speranza per le irpine, che avevano acquisito soprattutto maggiore consapevolezza nei propri mezzi e una ritrovata fiducia. Sfumate, purtroppo, nel match al “Gallucci”, dove le bergamasche si sono imposte col punteggio di 1-3.

Pronti via e Orobica subito in vantaggio con Corbetta, abile a girare in rete un preciso sinistro a volo che si insacca alle spalle della incolpevole Pucova. La Vis reagisce e con Taddeo riesce a trovare il pari dopo una bella combinazione con la compagna di squadra. Pareggio che dura appena 1 minuto e mezzo perché a riportare avanti le orobiche ci pensa Zanetti, che griffa la rete del 2-1. Mariani sfiora il tris colpendo un palo, che scuote le padroni di casa ancora pericolose con Taddeo, senza però riuscire a riequilibrare di nuovo il match. Punteggio che viene messo in cassaforte sul finale di gara con la stessa Mariani, che in questa occasione sfrutta ottimamente un contropiede con le gialloverdi (oggi in maglia blu) riversate in avanti a caccia dell’insperato pareggio.

Una vittoria che mette in una posizione di maggiore tranquillità le bergamasche, facendo sprofondare nel baratro le irpine, sempre più vicine alla retrocessione. Domenica altro scontro salvezza fuori casa contro l’Hellas Verona, quartultima a 16 punti. Solo vincendo la Vis potrebbe ancora sperare in una clamorosa rimonta. Ma la domanda che dirigenza e tifosi si chiedono è: ci credono ancora le giocatrici che lo scorso anno hanno dominato il campionato di serie C? Al campo l’ardua sentenza.