Inaugurazione Asilo Nido a Lacedonia

L’amministrazione comunale di Lacedonia conferma, con azioni concrete e mirate, la sua crescente attenzione verso le famiglie e in particolare verso i bambini.

Martedì 18 Febbraio 2025 alle ore 10 – Rione Bianchi si terrà l’inaugurazione dell’Asilo Nido Comunale di Lacedonia, alla quale parteciperanno anche i componenti della Task Force del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dopo i saluti istituzionali ci sarà la benedizione della struttura a cura del parroco Kizhakel don Jaison Jose.

«Nonostante lo spopolamento dei nostri paesi – afferma il sindaco di Lacedonia Antonio Di Conza – abbiamo realizzato un progetto che pone le basi per garantire a ogni bambino il diritto di crescere in un ambiente che possa valorizzare le sue potenzialità, oltre a rappresentare un luogo educativo accogliente e sicuro. È stata una scelta lungimirante, che cerca di rispondere in maniera concreta alle esigenze odierne e tracciare un solco concreto per il futuro. Grazie ai fondi del PNNR la struttura di Rione Bianchi è stata completamente demolita e ricostruita secondo gli standard più moderni ed efficienti. Un progetto che si è potuto realizzare con l’impegno di tutta la rete dei sindaci che fanno parte del Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”. Con caparbietà crediamo che la qualità della vita dei nostri cittadini meriti la massima attenzione e l’inaugurazione del nuovo asilo nodo è la conferma che lavoriamo considerandola una nostra priorità. Vogliamo, dunque, che il nuovo asilo nido non sia solo un servizio, ma un punto di riferimento per le famiglie e un luogo dove genitori, educatori e amministrazione possano confrontarsi per costruire un percorso di crescita condiviso. L’inaugurazione sarà un momento di condivisione, in cui sarà possibile visitare la struttura e conoscere gli educatori, ma sarà anche l’occasione per raccogliere impressioni e ascoltare le domande sul nuovo servizio».