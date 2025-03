Vis Mediterranea schiantata a Bologna. Irpine in fondo alla classifica

Tracollo della Vis Mediterranea, che perde per 10-0 a Bologna la gara valevole per la 22esima giornata del campionato di serie B femminile.

Un cappotto clamoroso che manda in frantumi tutti i possibili sogni di rimonta da parte delle irpine, surclassate dalle avversarie in una sfida senza storia. Si sperava in una reazione di orgoglio da parte delle giallo-verdi, che non hanno saputo reagire dopo l’ultimo ko di due settimane fa a Verona contro l’Hellas.

Il primo tempo è stato giocato con grande dinamismo dalle ragazze di mister Antonio De Sarno, chiuso con soli due gol di svantaggio. Poi, nella ripresa sono saltati tutti gli schemi e le atlete avellinesi non sono state più in grado di contrastare le avanzate delle felsinee, che hanno fatto valere la loro superiorità tecnica e fisica.

Domenica prossima le irpine ospiteranno al “Gallucci” di Solofra il Lumezzane nella 23esima giornata. Contro le lombarde, all’andata, la Vis è riuscita a conquistare il primo storico punto nel campionato di serie B. L’auspicio è quello di poter scendere in campo onorando la maglia e concludendo il torneo con prestazioni migliori di quella di Bologna, e magari cercare di muovere la classifica ferma a soli 2 punti.