Incendio di rotoballe a Sturno, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Oggi, 16 marzo 2025, alle ore 13:10 circa, il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda è intervenuto nel comune di Sturno, in via Lenze della Corte, per un incendio che ha coinvolto delle rotoballe di fieno.

Al momento dell’arrivo, le fiamme avevano già avvolto le rotoballe, ma con l’arrivo dei Vigili del Fuoco, è stato possibile salvarne alcuni pezzi. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Gesualdo.

La sala operativa di via Zigarelli ha inviato un’autobotte di supporto per garantire il completo spegnimento dell’incendio.

Le rotoballe erano depositate in un’area aperta, fortunatamente l’incendio non ha coinvolto altre strutture né ha causato danni a animali o attrezzi agricoli.

I Vigili del Fuoco proseguono nelle operazioni di spegnimento per garantire la messa in sicurezza dell’area.